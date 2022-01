Intesa: export distretti verso 2021 record, prospettive ancora positive

+20,5% in primi nove mesi dello scorso anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - L'export dei distretti industriali italiani e' cresciuto del 9,5% annuo nel terzo trimestre del 2021, portando a +20,5% il bilancio dei primi nove mesi dell'anno. E' quanto emerge dal Monitor dei distretti realizzato dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. A fine settembre 'e' stato cosi' raggiunto un nuovo record storico, appena sotto la soglia dei 97 miliardi di euro, il 2,3% in piu' rispetto allo stesso periodo del 2019 quando l'export distrettuale fu pari a 94,8 miliardi'. 'Nell'ultima parte del 2021 - sottolinea il rapporto - l'export distrettuale dovrebbe aver mantenuto un buon ritmo di crescita sui mercati esteri' e 'il 2021 si chiudera' con nuovi livelli record'. Solo il Sistema moda avra' bisogno di piu' tempo per tornare sui valori pre-pandemici. In questo contesto, 'rincari delle commodity, interruzioni delle forniture e recrudescenza della pandemia rappresentano tre punti di attenzione, che potrebbero rallentare, anche se solo in parte, lo slancio della domanda mondiale nella prima parte del 2022'. 'Le prospettive di crescita per l'export distrettuale - concludono gli esperti di Intesa - restano dunque positive'.

