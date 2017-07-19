Intesa: a Pertosa il premio La Malfa per la cooperazione internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - E' stato assegnato a Vito Pertosa, presidente di Angel Holding, il premio Ugo La Malfa per la cooperazione internazionale. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, e' stato istituito per iniziativa della Fondazione Ugo La Malfa, dell'Universita' Ca' Foscari Venezia e dell'Enciclopedia Treccani, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un accordo quadro tra la fondazione, l'universita' e la banca, finalizzato a iniziative per la formazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca nei campi della cooperazione internazionale e dell'integrazione europea. La cerimonia di consegna del premio si e' tenuta nella aula magna dell'Universita' Cattolica alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, della rettrice dell'Universita' Cattolica, Elena Beccalli, del chief lending officer di Intesa Sanpaolo, Raffaello Ruggieri, e della rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello. Pertosa e' stato scelto 'per la proiezione internazionale che ha assunto la sua attivita' imprenditoriale nel campo delle tecnologie avanzate e per l'esempio che la sua opera fornisce ai giovani nelle scuole e nelle universita', che dovranno contribuire domani alla costruzione della pace e allo sviluppo dell'integrazione economica e della cooperazione fra i popoli'. 'Intitolare questo premio a Ugo La Malfa e' una scelta significativa, per ricordare che la dimensione europea e globale sono imprescindibili per costruire una politica rigorosa e di pace', ha sottolineato Beccalli nel suo saluto di benvenuto.

