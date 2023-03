Internet: Urso, presenteremo ddl per la trasparenza delle piattaforme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - "Dei diversi organici disegni di legge che presenteremo ce ne sara' uno che riguardera' l'impresa futura e non solo metaverso e piattaforme, serve una regolamentazione piu' in sintonia con le nuove frontiere della tecnologia per garantire una vera liberta' di scelta agli utenti e per questo serve trasparenza nelle metodologie usate dalle aziende". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso del suo intervento alla Relazione annuale dell'Auditel.

Sim-Bof

