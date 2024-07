Internet: in media meno di 25 euro/mese per banda ultra-larga in casa (Segugio.it)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Per portare la banda ultra-larga in tutta Italia, la rete Fwa (Fixed Wireless Access, un sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless) ricoprira' un ruolo fondamentale. Questa tecnologia e' sempre piu' diffusa in Italia e, sfruttando l'integrazione con il 5g, riesce a garantire prestazioni nettamente superiori all'oramai obsoleta Adsl. Secondo l'Osservatorio di Segugio.it su costi e diffusione della tecnologia Fwa per connettersi a Internet casa, per accedere a Internet tramite rete Fwa ora bastano meno di 25 euro al mese. Scegliendo Fwa per la seconda casa (con lo stesso operatore della prima casa), pero', il costo per una connessione illimitata si riduce fino a 16,45 euro al mese.

