Internet: in media meno di 25 euro/mese per banda ultra-larga in casa (Segugio.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Il mercato italiano, secondo l'Osservatorio di Segugio.it su costi e diffusione della tecnologia Fwa per connettersi a Internet casa, propone diverse offerte Fwa in questo momento, con i primi 6 operatori (per market share) che includono nel loro listino di offerte almeno un'offerta che prevede la possibilita' per gli utenti di utilizzare la rete wireless.

Negli ultimi anni, i costi per l'uso della rete Fwa hanno subito solo poche variazioni, nonostante l'implementazione del 5G che ha permesso di migliorare in modo significativo le prestazioni (le migliori reti Fwa arrivano oggi a una velocita' massima nomale di 1 Gbps).

Attualmente, per attivare un'offerta wireless per la connessione Internet a casa servono 24,89 euro al mese. Tra il 2020 e il 2023, invece, il costo medio delle offerte Fwa e' oscillato da un minimo di 23,42 euro al mese e un massimo di 25,41 euro al mese, senza subire particolari scossoni, in positivo. Tutti gli operatori analizzati garantiscono un accesso a Internet senza limiti, con una velocita' massima di almeno 100 Megabit, ben superiore al valore massimo (teorico) di una Adsl che si ferma a 20 Megabit. Con la rete Fwa e' possibile accedere anche a offerte dedicate per la seconda casa, con un costo medio di 16,45 euro al mese (ma solo scegliendo lo stesso operatore con cui e' attivo un abbonamento per la prima casa), oltre che offerte ricaricabili per Internet a casa, con un costo di 36,10 euro al mese (nell'ipotesi di attivazione di un'offerta trimestrale senza vincoli). Questa seconda tipologia di offerte consente anche l'attivazione di connessioni valide per un giorno, un week end o una settimana, sempre senza vincoli.

