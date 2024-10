Internet: Gdf, influencer di Onlyfans denunciata per evasione fiscale di 1,5 mln

Per Mady Gio dichiarazione infedele,falsa residenza svizzera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 ott - In alcune interviste rilasciate nel 2022 annunciava di guadagnare oltre 100mila euro al mese l'influencer di Onlyfans chiamata "Mady Gio" denunciata ora alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per dichiarazione infedele in relazione proprio all'annualita' 2022: la contestazione e' di oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef evasa comprensivi di tassa etica, l'addizionale Irpef/Ires applicata ai ricavi da materiale pornografico ma anche a trasmissioni e attivita' che fanno leva sulla credulita' popolare. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, si legge in una nota, hanno messo sotto la lente la platea dei digital content creator residenti nel territorio censendo influencer e operatori del web e riscontrando in alcuni casi un giro di attivita' non coerenti con le dichiarazioni fiscali presentate.

E' il caso di Mady Gio: l'influencer, "nonostante la grande disponibilita' economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari", ha dichiarato "poco piu' di 50 mila euro di ricavi" mentre, dai dati raccolti grazie alla collaborazione della stessa piattaforma Onlyfans, con base a Londra, e' emerso che i compensi elargiti all'influencer sono stati di circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. All'inizio del 2022 la content creator ha inoltre spostato la residenza anagrafica in Svizzera per poter beneficiare di una tassazione favorevole ma le verifiche fiscali hanno accertato la mancanza dei principali elementi di un'effettiva residenza fiscale oltre confine: gli affetti, un conto corrente e il dominio web risultano tutti insistenti sul territorio italiano; l'influencer ha partecipato a numerose manifestazioni ed eventi fieristici nel territorio nazionale e a trasmissioni radiofoniche italiane; ha rilasciato interviste a diverse testate giornalistiche dalle quali e' emersa "la necessita' di sottrarre al fisco nazionale gli ingenti guadagni scaturiti dalla sua attivita', nonostante in documenti ufficiali quali la richiesta di cittadinanza e l'atto di creazione di una societa' italiana la stessa abbia dichiarato di essere domiciliata sul territorio nazionale".

Infine, Mady Gio "avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attivita' economica con carattere di stabilita'" che invece non e' stata in grado di dimostrare.

