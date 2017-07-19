Internet: Eurostat, 70,9% persone Ue utilizzava dispositivi connessi in 2024

Piu' utenti in Paesi Bassi, seguiti da Irlanda e Danimarca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Nel 2024, il 70,9% delle persone nell'Unione europea utilizzava dispositivi connessi a Internet. E' quanto emerge dai dati Eurostat. La quota piu' elevata di utenti di dispositivi connessi a Internet nell'Ue e' stata registrata nei Paesi Bassi (94,8%), seguiti da Irlanda (90,6%) e Danimarca (87,0%). Sul fronte opposto della classifica, le quote piu' basse sono state registrate in Polonia (46,1%), Bulgaria (50,8%) e Romania (56,6%). Tra i vari tipi di dispositivi connessi a Internet, le TV sono state di gran lunga i dispositivi IoT piu' utilizzati lo scorso anno, secondo il 57,9% degli intervistati. Seguono i dispositivi indossabili intelligenti, come smartwatch e fitness tracker (29,9%).

