Inter: Dreame Technology sara' official robot vacuum partner del club

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - Dreame Technology, azienda che opera negli elettrodomestici innovativi, ha siglato nuova partnership con l'Inter. A partire dalla stagione 2024/25, spiega una nota, Dreame sara' Official Robot Vacuum Partner del Club nerazzurro. Questa nuova collaborazione riflette la dedizione condivisa per l'innovazione e la ricerca della migliore performance. Questa collaborazione consente all'azienda di ampliare la propria influenza in Europa e oltre, sfruttando l'ampia visibilita' dell'Inter a livello internazionale per aumentare la propria brand awareness. La partnership prevede una serie di attivita' e promozioni congiunte, dedicate ai tifosi e pensate per sottolineare l'impegno condiviso verso l'innovazione e l'eccellenza.

