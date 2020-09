Intelligenza artificiale: Pisano, importante uso etico e aperto a tutti

Con Dl semplificazione piu' semplice sperimentare progetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 set - "Il settore dell'intelligenza artificiale mostra tendenze monopolistiche, poiche' il controllo delle infrastrutture per la raccolta di dati e la sperimentazione e' esercitato quasi esclusivamente dai privati" e invece "deve diventare parte integrante del bagaglio educativo di ogni individuo".

Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano intervenuta alla premiazione del 'Leonardo Drone Contest', In questa direzione si sta muovendo il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, "impegnato su un progetto che ha la finalita' di rendere l'intelligenza artificiale comprensibile e utilizzabile anche dai non addetti ai lavori" spiega il ministro che sottolinea la necessita', nell'avvicinamento dei cittadini alla digitalizzazione "della fiducia nelle nuove tecnologie che, in questo caso, e' strettamente legata alla privacy e all'uso dei dati" e l'esigenza che l'uso dell'intelligenza artificiale "sia etico e responsabile". .

Quanto all'iniziativa di Leonardo Pisano ha sottolineato come "Leonardo sta avviando un progetto di Open Innovatipn che facilitera' la creazione di un ecosistema, che deve coinvolgere non solo grandi imprese ma anche atenei, startup e ragazzi. Nel suo intervento Pisano ha dedicato anche un passaggio al decreto legge "Semplificazione e innovazione digitale" approvato dal Parlamento. "L'articolo 76 del decreto legge approvato dal Parlamento poche settimane fa ha l'obiettivo di consentire alle imprese, alle universita', ai centri di ricerca, alle startup universitarie che vogliano avviare la sperimentazione di un loro progetto innovativo, di farlo, per un periodo limitato di tempo, chiedendo una semplice autorizzazione in sostituzione di tutti gli ordinari regimi amministrativi e obblighi di legge".

