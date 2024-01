Intelligenza artificiale: Ibm, 42% aziende la utilizza, in Italia il 27%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Circa il 42% delle aziende con oltre 1.000 dipendenti utilizza intensamente l'Intelligenza Artificiale nelle proprie attivita'. In Italia la percentuale si attesta al 27%. Il 59% di quelle che la hanno gia' introdotta ha intenzione di incrementare gli investimenti in questo ambito. E' quanto emerge da una ricerca promossa da Ibm un'indagine che ha coinvolto oltre 8000 professionisti It in piu' di 20 paesi nel mondo. Il 44% delle societa' vuole utilizzare l'Ia per progetti di ricerca e sviluppo, il 39% per la riqualificazione della forza lavoro. L'adozione di tale strumento permette infatti di ridurre le attivita' manuali o ripetitive con strumenti di automazione (55%) o automatizzare le risposte e le azioni self-service dei clienti (47%). A frenare gli esperimenti in questo campo ci sono pero' la mancanza e la scarsita' di competenze dei professionisti (per il 33% degli intervistati), l' eccessiva complessita' dei dati (25%), le preoccupazioni etiche (23%) e dei programmi Ia troppo difficili da scalare (22%). Il 21% degli intervistati e' preoccupato anche dal prezzo elevato e dalla mancanza di strumenti per lo sviluppo di modelli (21%).

