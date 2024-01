Intelligenza artificiale: Ibm, 42% aziende la utilizza, in Italia il 27% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - A livello territoriale, secondo lo studio diffuso da Ibm, aziende in India (59%), Emirati Arabi Uniti (58%), Singapore (53%) e Cina (50%) sono all'avanguardia nell'uso attivo dell'Intelligenza artificiale, mentre Spagna (28%), Australia (29%) e Francia (26%) rimangono piu' indietro. Lo scenario e' simile per la propensione agli investimenti nel campo: Cina (85%), India (74%) ed Emirati Arabi Uniti (72%) sono i mercati che hanno maggiore propensione ad accelerare su questa tecnologia. I piu' cauti sono invece Regno Unito (40%), Australia (38%) e Canada (35%). Per quanto riguarda i settori, le societa' specializzate in servizi finanziari utilizzano maggiormente l'Ia: la meta' degli intervistati ha dichiarato che la sua organizzazione l'ha adottata. In ambito telecomunicazioni, la percentuale scende al 37%."Per il 40% delle aziende coinvolte nella ricerca ancora bloccate nella sperimentazione, sono fiducioso che il 2024 sara' l'anno in cui affronteranno e supereranno barriere d'ingresso quali la mancanza di competenze e la complessita' dei dati", ha dichiarato in una nota Rob Thomas, Senior Vice President, IBM Software.

