Intelligenza artificiale: Gusmeroli (Lega), parte alla Camera indagine conoscitiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - "Le sfide dell'innovazione vanno governate senza paura, ponendo sempre al centro l'uomo, con il suo ingegno, la sua creativita' e l'inimitabile connubio fra cuore e intelletto. L'Intelligenza artificiale, come ricordato anche dal ministro Salvini ieri durante il suo intervento a Pontida, rappresenta una straordinaria opportunita': dobbiamo pero' conoscerla e soprattutto governarne i rischi, per evitare ricadute negative sui cittadini e sui livelli occupazionali". Cosi' Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attivita' produttive della Camera, e responsabile fisco della Lega, alla vigilia dell'inizio delle audizioni per l'indagine conoscitiva sull'Intelligenza artificiale che si svolgeranno a Montecitorio. "Ho fortemente voluto questa indagine - afferma in una nota - il cui obiettivo e' quello di delineare un quadro chiaro dello stato di avanzamento e applicazione nel nostro Paese: l'ascolto e' fondamentale, infatti come Lega sosteniamo da sempre che leggi realmente efficaci possano nascere solo dall'ascolto. Nel corso delle prossime settimane, in commissione verranno auditi esperti, accademici, associazioni e aziende. L'Italia non puo' perdere questo appuntamento con il futuro: siamo il Paese dei Volta, Meucci, Marconi e Olivetti e dobbiamo governare il progresso non subirlo per migliorare la vita di cittadini e imprese'.

