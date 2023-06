Intelligenza artificiale: Confindustria, in Piemonte vale 43 mln in 2022 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 giu - 'Negli ultimi cinque mesi abbiamo percorso la Penisola per incontrare le imprese e mettere al centro il grande tema della transizione digitale' sottolinea Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria. 'Non abbiamo voluto farlo solamente con i numeri, ma soprattutto con le esperienze e le testimonianze degli imprenditori, perche' l'intelligenza artificiale non e' un concetto teorico, ma una realta' concreta che investe quotidianamente l'esistenza di ciascuno di noi. E' arrivato il momento di capire come utilizzarla e regolamentarla al meglio per poterne sfruttare appieno le opportunita' mitigandone i rischi. Non dobbiamo dimenticare che le tecnologie non si contano, ma si pesano".

ed ha proseguito: "Un'azienda digitalizzata non e' un'impresa che ha introdotto piu' tecnologie di un'altra, ma quella che ha saputo scegliere le soluzioni digitali piu' adatte per il proprio personale contesto e che e' in grado di estrarre valore dalla loro sinergia. Per capire quali scegliere e come utilizzarle al meglio, servono le competenze, ed e' fondamentale la formazione, dentro e fuori l'impresa. La trasformazione digitale, quindi, non esclude la persona, ma anzi la conferma al centro del processo come attore in grado di guidarlo e governarlo'.

