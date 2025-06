Inps: via libera dal Civ alla Relazione programmatica 2026-2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Migliorare la qualita' dei servizi agli utenti e rafforzare il ruolo dell'Istituto nel territorio: sono questi i principali obiettivi strategici contenuti nella Relazione programmatica 2026-2028 approvata oggi dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps. La Relazione programmatica, si legge in una nota, prevede la definizione di un progetto di riorganizzazione dell'Inps capace di "ridisegnare e rafforzare i canali di accesso ai servizi, razionalizzare il ciclo delle lavorazioni, favorire le sinergie fra l'Istituto, gli altri Enti e i soggetti della rappresentanza, a tutti i livelli, potendo contare sulle potenzialita' delle moderne tecnologie e sulle competenze del suo personale". La Relazione prevede inoltre interventi appropriati per gestire le nuove sfide sociali, come il sostegno alle persone anziane, disabili e non autosufficienti, il contrasto alla poverta', le politiche a sostegno delle famiglie e delle pari opportunita' e per l'integrazione.

