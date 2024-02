Inps: Rizzetto, 57.250 domande reddito bloccate a settembre 2023 (4.796 nel 2020)

Dati confermano efficacia controlli svolti preventivamente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - "Al 30 settembre 2023 le domande di reddito di cittadinanza bloccate per la perdita di uno dei requisiti o di omessa comunicazione delle variazioni sono state 57.250; nel 2022 sono state 17.669; 20.439 nel 2021 e 4.796 nel 2020". Lo sottolinea il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), riportando i dati inviati dall'Inps in risposta a una sua interrogazione. "E un dato, a mio avviso, importante - ha osservato - la decadenza della procedura e' causata da motivi che possono essere collegati ad esempio a truffe".

In generale, ha aggiunto, "le pratiche respinte nel 2020 sono state 342.392; nel 2021 sono state 443.980; nel 2022 il numero e' arrivato a 524.363. Al 30 settembre 2023 il numero delle pratiche respinte e' stato inferiore, solo 259.160".

Per il presidente della commissione Lavoro si tratta di "dati che confermano l'efficacia dei controlli svolti dall'Inps, e progressivamente rafforzati, con l'obiettivo di accertare la veridicita delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell'Ente e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica 'antifrode'". E, ha concluso, 'la riforma del reddito di cittadinanza, voluta e sostenuta dal Governo Meloni, e' stata assolutamente necessaria".

