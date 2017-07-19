Inps: Relazione Civ, nel 2025 si accorciano i tempi di accoglimento delle pensioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - La relazione del Civ sottolinea ancora che "l'andamento dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni speciali, fa emergere come, nell'ultimo quadriennio, la giacenza degli stessi sia in forte diminuzione, passando da 174.496 nel 2021 a 46.505 nel 2025, valore praticamente azzerato nella maggior parte delle provincie. Il Contenzioso in diverse regioni mantiene un elevato livello di pervenuto, alimentato molto spesso da pratiche lucrative, a volte illecite, che vanno contrastate con decisione. Il livello di soccombenza in giudizio permane molto alto e solo nel 52% dei casi i giudizi sono favorevoli all'Istituto. Questo impone misure finalizzate a dare piu' certezza agli utenti e maggiore coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali".

Inoltre, "l'andamento dei tempi medi dell'invalidita' civile, per la fase dell'accertamento sanitario, nell'ultimo triennio, registra un aumento dei tempi di attesa media che passano dai 120 giorni del 2022 ai 125 giorni del 2025.

Attualmente, questa fase e' prevalentemente gestita dalle aziende sanitarie locali e vi sono notevoli differenze fra le Regioni nei tempi di attesa che variano da 40 a 260 giorni.

Mentre per la fase amministrativa, nell'ultimo quadriennio si rileva una evidente riduzione dei tempi medi che passano da 22 giorni nel 2022 a 15 giorni nel 2025. La riforma della disabilita' e della non autosufficienza, considerando le incertezze normative e le limitate risorse messe a disposizione, la difficolta' nel reperire il personale medico e il ridimensionamento del fondamentale ruolo di supporto dei patronati, possono rappresentare elementi di ulteriore incertezza su cui e' necessario vigilare, facendo tesoro della complessa sperimentazione avviata".

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