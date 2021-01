Inps: rafforzata collaborazione con Patronati per migliorare servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - Dal mese di dicembre 2020 l'Inps con la finalita' di migliorare i tempi di risposta all'utenza e di erogare con maggiore accuratezza, sicurezza e semplicita' i servizi, ha messo a disposizione dei Patronati, in via sperimentale, un canale di contatto dedicato e integrato con il sistema di crm (customer relationship management) per agevolare gli scambi e per tracciare, storicizzare e strutturare i dati di interazione.

L'iniziativa ha l'obiettivo di migliorare la relazione tra Patronati e Istituto e di indirizzare le comunicazioni direttamente ai funzionari competenti a gestire i servizi agli utenti. Il progetto rappresenta un'ulteriore fase di sviluppo del modello unitario ed integrato di gestione delle interazioni riferite ad un medesimo utente provenienti dai diversi canali di contatto dell'Istituto.

