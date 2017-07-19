Inps: ore cig autorizzate -10% a dicembre, -13% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - A dicembre 2025 si e' registrato un calo del 10% delle ore di cassa integrazione autorizzate rispetto a novembre (39,9 milioni di ore): sono state 35.979.522, in diminuzione anche su anno (-13%, 41,4 milioni di ore). Lo comunica l'Inps. Nel quarto trimestre 2025, il numero di ore autorizzate e' stato di 130,7 milioni, -10% su anno (144,9 milioni), ma in aumento sul terzo trimestre (115,7 milioni di ore). Il tiraggio della cig in 10 mesi si attesta al 25%, in linea rispetto ai due anni precedenti. Le ore di cig ordinaria a dicembre sono state 18,1 milioni, in diminuzione su mese (20,7 milioni di ore) e su anno (29,5 milioni); nel quarto trimestre si registrano 66,9 milioni di ore autorizzate, in aumento sul trimestre (52,7 milioni), ma in forte diminuzione su anno (100,1 milioni).

