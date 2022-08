Inps: nel primo semestre 2022 arrivati 19,8 mln certificati di malattia (+60,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Nel I semestre dell'anno 2022 sono arrivati complessivamente all'Inps 19,8 milioni di certificati di malattia, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. "Nel I trimestre 2022 - spiega l'Istituto - sono pervenuti 11,9 milioni di certificati di malattia, quasi pari al numero di certificati prodotti nell'intero primo semestre del 2021 (12,3 milioni) strettamente connessi al forte rialzo dei contagi Covid registrati a gennaio". L'incremento dei certificati e' maggiore nel centro Italia (+94,4%) rispetto al nord (+75,2%) e al sud (+72,3%), e' maggiore per gli uomini (+81%) ed e' molto piu' elevato per le eta' piu' giovani (+125,4% nella classe 'fino a 29 anni') e molto meno per le eta' piu' avanzate (+55,8% per la classe '50 anni e oltre').

Dif

(RADIOCOR) 24-08-22 10:44:12 (0186)SAN 5 NNNN