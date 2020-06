Inps: in 1 anno Reddito a 1,2 milioni nuclei, 2,8 milioni persone -2

61% al Sud, prima la Campania; nuclei italiani oltre 1 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - La distribuzione geografica segnala che il 61% delle domande accolte si concentra al Sud, mentre al Nord il 24% e al Centro il 15%; la Regione con la piu' alta percentuale di domande accolte e' la Campania (19,7%), seguita dalla Sicilia (17,8%), tutte le altre Regioni sono sotto il 10%, con percentuali molto basse (tra zero e 1,5%) in Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Umbria, Marche, Molise e Basilicata; in Lombardia l'8,4% e nel Lazio il 9%. Le domande respinte sono state in tutto 490.634, quelle accolte 1,315 milioni. I nuclei italiani coinvolti sono poco piu' di un milione, per 2,4 milioni di persone, mentre i nuclei europei 46.325 e le persone 110.923, le famiglie di extracomunitari 73.126 (217.758 persone). I nuclei con presenza di minori sono 755.469, quelli con presenza di disabili 232.710

Sono 6.918 i nuclei che percepiscono l'importo massimo oltre i 1.200 euro, mentre 48.921 sono posizionati tra mille e 1.200 euro, 129.013 i nuclei con importi tra 800 e mille euro, 225.542 tra 600 e 800 euro, 367.635 tra 400 e 600 euro, 199.587 tra 200 e 400 euro e infine 193.400 sotto i 200 euro.

bab

(RADIOCOR) 15-06-20 12:52:46 (0295) 5 NNNN