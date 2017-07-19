Inps: Fava, serve nuova idea welfare, 6 direttrici strategiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - 'Il Rendiconto 2024 pone un tema che condivido pienamente: serve una riflessione complessiva sul nostro sistema di welfare, sulla sua natura, sulle forme di finanziamento, sulle prospettive'.

Lo ha dichiarato il presidente dell'Inps Gabriele Fava, durante la presentazione del Rendiconto sociale Inps 2024.

'Con la mia visione di welfare generativo vogliamo costruire un modello che non si limiti a distribuire risorse, ma che rigeneri valore, opportunita' e coesione. In un contesto demografico che cambia rapidamente, dobbiamo imparare ad anticipare i bisogni, non a inseguirli, accompagnando persone e imprese lungo tutto il ciclo della vita', aggiunge, parlando di sei direttrici strategiche per il futuro: giovani e imprese come motore; innovazione e Intelligenza artificiale come leva per rendere i diritti piu' accessibili; welfare, cultura e sport come strumenti di inclusione e partecipazione; patrimonio informativo come bene pubblico da valorizzare e proteggere; governance digitale per decisioni trasparenti e processi piu' efficienti; formazione e motivazione del personale per costruire una nuova generazione di servitori pubblici.

