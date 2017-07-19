Inps: esonero under 36 e Decontribuzione Sud estesi a intermediazione assicurativa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - Nel dettaglio, per l'Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo e' pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L'esonero e' riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato e' effettuata presso una sede o unita' produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud e' invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il primo luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro e' collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il 'Cassetto Previdenziale del Contribuente', selezionando la voce 'Altre Agevolazioni' e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-07-26 11:29:28 (0239)ASS 5 NNNN