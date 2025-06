Inps: da lunedi' domanda per indennita' di continuita' reddituale e operativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Dal 16 giugno e' possibile richiedere l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (Iscro) dell'Inps.

L'Iscro, ricorda la nota, e' rivolta ai soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono attivita' di lavoro autonomo. Per accedere alla prestazione e' necessaria, oltre all'iscrizione alla gestione separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall'istituto sul sito www.inps.it In alternativa al portale web, l'indennita' Iscro per l'anno 2025 puo' essere richiesta tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Com-Sim

(RADIOCOR) 12-06-25 16:38:20 (0574) 5 NNNN