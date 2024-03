Inps: con Qr code immediato accesso e iscrizione al canale WhatsApp

'Per informazioni chiare e tempestive' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Dallo scorso 19 febbraio e' attivo il canale WhatsApp ufficiale 'Inps per tutti' dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini: un nuovo strumento di comunicazione con l'utenza in grado di "facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, brevi, tempestive e rilevanti". Dai prossimi giorni, annuncia un comunicato Inps, all'interno delle singole sedi dell'Istituto, saranno affissi dei poster contenenti, oltre alla descrizione dell'iniziativa, anche un Qr Code che consente l'immediato accesso e l'iscrizione al canale. In alternativa all'accesso con Qr code, viene ricordato nella nota, e' sempre possibile iscriversi attraverso il link di condivisione, generabile anche da ciascun iscritto. Non e' al momento disponibile, invece, l'accesso diretto via App: quando tale funzionalita' sara' percorribile, ne verra' data apposita comunicazione.

