Inps: con Assegno unico erogati 9,9 mld a 6,1 mln famiglie in I semestre 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - Nell'ambito della misura dell'Assegno unico universale, nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati 9,9 miliardi di euro con riferimento a 9,6 milioni di figli e 6,1 milioni di nuclei familiari. E' quanto comunica l'Inps in base all'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale con riferimento al periodo gennaio 2025 - giugno 2026. Nel corso del 2025, sono stati erogati 19,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, nei primi sei mesi del 2026, sono 6.095.716 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.613.178 figli: l'importo medio per figlio a giugno 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2026 e' pari a 46.582,71 euro), a 227 euro per la classe di Isee minima (17.468,51 euro per il 2026).

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(RADIOCOR) 26-08-26 09:59:28 (0197) 5 NNNN