Inps: Civ approva nota assestamento 2021, disavanzo di 8,6 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - Il Civ Inps auspica la riapertura del tavolo di confronto per il riallineamento delle poste di credito e debito tra ministeri e Inps, reso urgente anche per contenere i riflessi negativi della nuova disciplina relativa alle prestazioni Covid che aggrava il saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale. La decisione del legislatore, purtroppo senza adeguate contro osservazioni, ha comportato la messa in carico alla Gestione prestazioni temporanee e al Fis delle prestazioni precedentemente poste a carico della fiscalita' generale per 2,4 miliardi. Nella delibera approvata il Civ sottolinea l'urgenza di dare forza a un 'patto con l'utenza' a partire dall'esigenza di garantire il diritto di accesso ai servizi Inps anche per coloro che non sono in grado di utilizzare strumenti informatici o digitali, con deleghe e intermediari e associazioni di rappresentanza. Il Civ evidenzia, infine, l'urgenza dell'aggiornamento e della normalizzazione del conto assicurativo dei dipendenti pubblici, dei lavoratori delle Poste e dello spettacolo e sport e richiama gli altri Organi dell'Istituto a mettere in campo una vera e propria terapia d'urto sul tema della Invalidita' civile, a partire dall'immediato aumento di medici operativi.

