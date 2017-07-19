Inps: chiarimenti sostegno a reddito per alluvioni Calabria, Sardegna e Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - L'Inps fornisce le prime indicazioni in merito alla modalita' di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale 'unica', che tutela i datori di lavoro costretti a sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali in Calabria, Sardegna e Sicilia e i dipendenti privati impossibilitati a prestare attivita' lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro. Inoltre vengono forniti dettagli circa le domande di indennita' una tantum per i lavoratori autonomi. Per i dipendenti, i datori di lavoro possono presentare le domande a partire da oggi e fino al 31 maggio, anche se il termine non riveste carattere decadenziale. Per gli autonomi l'indennita' una tantum e' di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, con importo massimo erogabile di tremila euro. Si potra' presentare domanda all'Inps dal 20 aprile e fino al 20 giugno.

bab.

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