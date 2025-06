Inps: Calderone, piu' posti lavoro e piu' stabili, numeri ci danno ragione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - 'Piu' posti di lavoro, piu' stabili, meno contratti a tempo determinato: l'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps conferma il trend positivo dell'occupazione. Infatti, per i contratti a tempo indeterminato la variazione tendenziale annua e' pari a 322 mila rapporti di lavoro in piu'. Per le altre tipologie contrattuali la variazione e' stata negativa, con 22 mila rapporti di lavoro in meno. E poi 213.000 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato nel primo trimestre.

Le nostre politiche hanno seguito un doppio binario: non mettere in competizione il lavoro con il sussidio e incentivare i contratti a tempo indeterminato. I numeri ci stanno dando ragione da due anni e mezzo a questa parte. Ora il nostro obiettivo deve essere quello di portare nel mondo del lavoro sempre piu' giovani e piu' donne, soprattutto al Sud'. Cosi', in una nota, il ministro del Lavoro Marina Calderone commenta i dati dell'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps.

