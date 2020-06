Inps: aumentano i lavoratori domestici italiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 giu - I lavoratori domestici iscritti all'Inps diminuiscono nel 2019 (-1,8%), arrivando a 848.987, con un aumento degli italiani e un calo degli stranieri. Emerge dall'Osservatorio Inps sui lavoratori domestici, secondo il quale a fronte di 15.733 lavoratori domestici in meno rispetto al 2018 si e' avuta una riduzione di 18.816 unita' tra gli stranieri e un aumento di 3.083 unita' tra gli italiani. Rispetto al trend decrescente, nel triennio 2017-2019 i lavoratori italiani mostrano un andamento decisamente crescente, con +5,4%. Nell'ultimo anno a livello regionale i lavoratori domestici italiani aumentano in particolare in Abruzzo (+5,4%), Umbria (+4,2%) e Molise (+4%), mentre solo Puglia, Campania, Trentino-Alto Adige e Toscana presentano variazioni negative. I lavoratori domestici stranieri nel triennio diminuiscono del 5,8%, -3,1% nell'ultimo anno, in particolare Basilicata (-12,1%) e Puglia (-9,4%), mentre in Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige si registra un piccolo aumento.

