Inps: aumenta l'indennita' di congedo parentale all'80% della retribuzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - L'Inps annuncia le novita' sull'indennita' di congedo parentale. Per il mese di congedo parentale l'indennita' e' elevata dall'attuale 60% all'80% della retribuzione; per un ulteriore mese sara' portata all'80%. Per cui il primo mese e' retribuito all'80%, il secondo e terzo mese sono elevati all'80% (dal 60% e 30%).

Ogni coppia genitoriale avra' a disposizione tre mesi retribuiti all'80%, da usare singolarmente o in condivisione, in forma alternata o simultanea. I successivi mesi rimangono al 30%; l'ultimo mese puo' non essere retribuito, salvo situazioni di reddito molto basso. Le disposizioni valgono per genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo dal primo gennaio 2025. La misura e' estesa ai casi di adozione o affidamento. Il genitore deve essere lavoratore dipendente; il congedo di maternita' o paternita' deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2024; il congedo parentale va fruito dal primo gennaio 2025. I periodi di congedo vanno utilizzati entro il sesto anno di vita, adozione o affidamento del figlio e non oltre il compimento della maggiore eta'.

