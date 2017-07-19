Inps: archivio storico aderisce a International Council on Archives -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - La governance dell'International Council on Archives si fonda su principi di democrazia, trasparenza e responsabilita'. L'Assemblea Generale, che si riunisce annualmente, rappresenta l'autorita' decisionale suprema e definisce la strategia a lungo termine dell'associazione. L'organizzazione si distingue per una presenza globale, articolata in 13 branche regionali - tra cui CARBICA (Caraibi), ESARBICA (Africa Est e Sud), SWARBICA (Asia Sud e Ovest), EURBICA (Europa), PARBICA (Pacifico) e NAANICA (Nord America). La collaborazione internazionale e' rafforzata anche dagli incontri con la Society of American Archivists e la Association of Canadian Archivists. L'Archivio dell'International Council on Archives, risalente alla fondazione nel 1948, costituisce una risorsa preziosa per studiosi e professionisti, custodendo documentazione storica, atti congressuali, risoluzioni e pubblicazioni fondamentali, oltre ai rapporti con organismi e paesi di tutto il mondo. L'organizzazione presenta 12 sezioni professionali che indirizzano le attivita' e i contenuti archivistici, tra cui la Sezione per l'Educazione Archivistica, per gli Archivi Architettonici, per gli Archivi Aziendali, per gli Archivi di Letteratura e Arte, per gli Archivi Sportivi, per gli Archivi di Parlamenti e Partiti Politici e per Istituzioni Universitarie e di Ricerca; pubblica inoltre la rivista 'Comma' con cadenza annuale o semestrale. Tra le iniziative di maggiore rilievo, il Congresso internazionale, ogni quattro anni, che nelle ultime edizioni ha toccato Vienna, Kuala Lumpur, Brisbane, Seul, Abu Dhabi e Barcellona. L'adesione dell'Archivio Storico dell'Inps rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica.

bab

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