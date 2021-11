Inps: a ottobre autorizzate 99,4 mln di ore di Cig e fondi solidarieta' -2

Da aprile 2020 6,445 miliardi di ore di Cassa Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - "Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre 2021, per emergenza sanitaria - aggiunge ancora l'Inps - e' pari a 6.445,2 milioni di cui: 2.701,7 milioni di Cig ordinaria, 2.309,3 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarieta' e 1.434,2 milioni di Cig in deroga.

Nel mese di ottobre 2021 sono state autorizzate 64,5 milioni di ore, con un decremento del 26,3% rispetto alle ore autorizzate a settembre 2021. Le autorizzazioni si riferiscono: a 2.899 aziende per la Cig ordinaria con 14,1 milioni di ore, a 11.156 aziende per l'assegno ordinario con 32,5 milioni di ore e a 37.017 aziende per la Cig in deroga con 17,9 milioni di ore.

Riguardo la cassa integrazione ordinaria, i settori con il maggior numero di ore autorizzate sono: 'industrie tessili e abbigliamento' con 8,6 milioni di ore e 'pelli cuoio e calzature' con 4,9 milioni di ore. Questi due settori sono gli unici che dal 1mo luglio al 31 ottobre 2021 possono fruire ancora della Cig ordinaria con causale Covid-19 (legge 106/2021) e assorbono il 96% delle autorizzazioni del mese di ottobre.

Per la cassa integrazione in deroga il settore con il maggior numero di ore autorizzate e' il 'commercio' con 8,2 milioni di ore; seguono 'alberghi e ristoranti' con 3,8 milioni e 'attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese' con 2,2 milioni di ore. Questi tre settori assorbono il 79% delle ore autorizzate a ottobre per le integrazioni salariali in deroga.

Nel mese di ottobre 2021 i settori con piu' ore autorizzate nei fondi di solidarieta' sono: 'alberghi e ristoranti' con 10,1 milioni di ore, 'attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese' con 7,7 milioni di ore e 'commercio' con 4,6 milioni di ore.

Riguardo la distribuzione regionale, e' la Lombardia che ha avuto, nel mese di ottobre 2021, il maggior numero di ore autorizzate di Cig ordinaria, con 2,5 milioni di ore; seguono Campania e Toscana con 2,3 milioni di ore Per quanto concerne la Cig in deroga, le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state la Lombardia con 3,7 milioni di ore, il Lazio con 3,1 milioni di ore e la Campania con 2,1 milioni di ore.

Per i fondi di solidarieta', le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (7,9 milioni di ore), nel Lazio (4,9 milioni di ore), in Veneto (2,8 milioni), in Campania (2,7 milioni) e in Puglia (2,7 milioni)".

