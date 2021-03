Inps: a inizio anno 17,8 milioni pensioni, 1,2 milioni liquidate in 2020 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Dall'analisi per categoria, si osserva che le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 67,6% da pensioni di vecchiaia di cui poco piu' della meta' (57,2%) erogate a soggetti di sesso maschile, per il 6% da pensioni di invalidita', di cui il 54,7% erogato a maschi, e il 26,4% da pensioni Superstiti che presentano un tasso di mascolinita' pari al 12,3%. Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 20,2% da pensioni e assegni sociali di cui il 37,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il 79,8% e' erogato a invalidi civili, con un indice di mascolinita' del 41,2%. Il numero di prestazioni assistenziali liquidate ha una linea di tendenza crescente; l'eta' media alla decorrenza ha un andamento sinusoidale tra i valori estremi di 68 e 70 anni. Dall'analisi della distribuzione territoriale emerge che l'area geografica con la percentuale piu' alta di prestazioni pensionistiche e' il Nord con il 47,73%; al Centro il 19,34%, al Sud e nelle isole il 30,8%; il 2,13% (378.479 pensioni) viene erogato a residenti all'estero. La regione con minor numero di pensioni previdenziali per residente risulta essere la Sicilia, seguita da Campania con 181 pensioni e Lazio (185); in Lombardia, dove viene erogato il 18,7% delle prestazioni previdenziali, il coefficiente standardizzato di pensionamento e' pari a 261 pensioni per mille abitanti, per un totale di 2.581.209 pensioni.

L'eta' media dei pensionati e' di 74,1 anni con una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne). Per le pernsioni di vecchiaia il 25,1% e' erogato a persone sotto i 70 anni.

