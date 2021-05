Inpgi: Macelloni, nel 2020 disavanzo di 240 milioni, anticipare allargamento platea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - "Oggi l'Ente, per la gestione dei dipendenti, soffre di una grave crisi", con il bilancio 2020 che presenta un "disavanzo di 240 milioni". Una crisi "strettamente legata alla crisi del settore industriale sottostante" con una "progressiva erosione del lavoro dipendente a vantaggio del lavoro autonomo". Lo ha detto la presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni, ascoltata dalla commissione bicamerale sugli Enti gestori di previdenza, ricordando che nel corso del tempo sono state fatte 5 riforme con l'ultima del 2016 che ha "equiparato i trattamenti previdenziali al sistema generale".

Tuttavia "questo non e' sufficiente a riportare in stabilita' i conti dell'istituto perche' manca la platea degli assicurati". Da qui, ha ricordato ancora Macelloni, la proposta di allargare la platea con il "riconoscimento del cambiamento fondamentale nel mondo della informazione e intercettare nuove figure professionali". Un ampliamento previsto dal legislatore nel 2019 e che dovrebbe scattare dal 2023. "Noi - ha detto la presidente dell'Inpgi - stiamo cercando di lavorare per anticipare questa scadenza". Su questo sta lavorando un tavolo presso la presidenza del Consiglio, ripartito da un mese dopo il rallentamento dovuto alla pandemia. "Confidiamo - ha detto Macelloni - che i lavori del tavolo consentano all'Istituto di ottenere l'allargamento della platea a queste figure che oggi consideriamo contribuiscano al mondo dell'informazione e della comunicazione allargato a piu' figure professionali non necessariamente giornalisti iscritti all'Albo" per garantire una 'stabilita' definitiva e futura per l'istituto".

