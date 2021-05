Inpgi: Macelloni, nel 2020 disavanzo di 240 milioni, anticipare allargamento platea -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Macelloni ha aggiunto che "negli ultimi 10 anni solo grazie ai contributi dei giornalisti, l'Inpgi ha potuto sostenere il sistema editoriale italiano con tutti gli ammortizzatori pagati con le nostre risorse" per un totale di "oltre 500 milioni che hanno contribuito fortemente alla stabilita' del sistema editoriale che altrimenti sarebbe ancora piu' in crisi e a tutela dei giornalisti assicurati. Per noi - ha concluso - e' importante che sia riconosciuto il ruolo che l'Istituto ha avuto in questi anni per la stabilita' del sistema".

