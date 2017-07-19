Innoway Trieste: ricorso a cig per interruzione approvvigionamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 28 gen - Innoway Trieste annuncia il ricorso alla cassa integrazione. La motivazione, si legge in una nota della stessa societa', e' legata "a rallentamenti delle attivita' di assemblaggio determinati dall'improvvisa interruzione dell'approvvigionamento di componenti provenienti dall'attuale unico fornitore esterno".

Una notizia trapelata gia' ieri e che aveva visto la reazione di "disappunto" dell'assessore al Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen che aveva dichiarato: "la Regione esprime il proprio disappunto con riferimento all'annunciato ricorso alla cassa integrazione da parte di Innoway, motivata dalla interruzione della catena di approvvigionamento causata da un riferito incendio nello stabilimento di un fornitore. La Regione auspica che l'azienda tenga fede a quanto riferito nel corso dell'incontro e che la sostituzione con nuovi fornitori, affidabili e possibilmente tali da rafforzare la connotazione 'Made in Italy' del progetto industriale, peraltro, a detta dell'azienda, gia' individuati, avvenga nel minor tempo possibile".

Ora e' la stessa Innoway Trieste che, in una nota diffusda pochi minuti fa, spiega la sua posizione a questo riguardo.

"come annunciato durante l'incontro a Roma l'azienda e' gia' all'opera e si e' attivata nelle scorse settimane per risolvere la situazione contingente ricercando altri fornitori, anche sul territorio italiano, che permettano di assicurare il prima possibile la continuita' produttiva - si legge nella nota. - Tali fornitori saranno necessari solo per la prima fase delle attivita' della fabbrica, durante l'attuale set up, infatti, si prevede l'assemblaggio di componenti prodotti da fornitori esterni. Gli stessi componenti saranno prodotti nel sito produttivo gia' a partire dal 2027".

L'azienda ha confermato in oltre gli investimenti da 100 mln di euro previsti e il proprio impegno a presentare la domanda per il Contratto di Sviluppo relativa agli investimenti del biennio 2026-2027.

