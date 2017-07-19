Innovazione: Urso e Bernini firmano atto di indirizzo strategico 2026-2028

Per valorizzazione conoscenze e trasferimento tecnologico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Tracciare una mappatura dei punti di forza e di debolezza dell'ecosistema dell'innovazione italiana, rafforzare il collegamento tra mondo della ricerca e quello produttivo, definire un primo quadro organico nazionale capace di mettere a sistema ricerca, innovazione e impresa. Sono gli obiettivi dell'Atto di indirizzo strategico 2026-2028 in materia di valorizzazione delle conoscenze e trasferimento tecnologico firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla ministra dell'Universita' e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 'Con questo Atto di indirizzo inauguriamo un approccio completamente nuovo alla politica dell'innovazione, realizzando una svolta attesa da anni: rendiamo strutturale il collegamento tra ricerca e industria, rafforziamo il trasferimento tecnologico e creiamo le condizioni per attrarre investimenti e generare occupazione qualificata', ha dichiarato Urso. 'Questa strategia ci permettera' di mettere finalmente in connessione tutti gli attori del sistema superando la frammentazione degli interventi ed evitando sovrapposizioni e dispersioni, al fine di garantire un uso piu' efficace delle risorse pubbliche, anche in coerenza con gli obiettivi del Pnrr', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 24-06-26 09:24:15 (0177) 5 NNNN