Innovazione: Urso e Bernini firmano atto di indirizzo strategico 2026-2028 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - 'Il sistema accademico e la rete degli enti di ricerca italiani rappresentano un motore strategico di conoscenza, innovazione e sviluppo. Il patrimonio di competenze, professionalita' e capacita' scientifiche del Paese costituisce una risorsa fondamentale per sostenere la crescita e rafforzare la competitivita' del sistema produttivo nazionale', ha dichiarato Bernini. 'Rafforzare il legame tra il mondo della ricerca e quello delle imprese significa valorizzare questo patrimonio e accrescere la capacita' dell'Italia di affrontare e vincere le grandi sfide economiche, industriali e tecnologiche dei prossimi anni, generando valore, occupazione qualificata e nuove opportunita' di crescita per il Paese', ha concluso.

Come spiegato in una nota, il documento introduce un nuovo modello di governance con la nascita della Cabina di regia interministeriale Mimit-Mur, struttura stabile e permanente che coordinera' politiche, strumenti e risorse, assicurando un allineamento continuo tra livello nazionale e territoriale. Si introduce infatti una strategia integrata lungo l'intera catena del valore dell'innovazione, con l'obiettivo di accompagnare le tecnologie dalla ricerca al mercato, coprendo tutte le fasi di maturita' tecnologica. In questo modo si affronta uno dei principali nodi strutturali del sistema italiano, che ancora oggi ostacola la trasformazione dei risultati della ricerca scientifica in applicazioni industriali, e quindi la conoscenza di qualita' in crescita economica. L'Atto, inoltre, definisce il quadro di riferimento per l'utilizzo del Fondo per il trasferimento tecnologico, orientando la valutazione delle progettualita' finanziate in modo da poter coordinare, tra l'altro, l'attivita' delle Fondazioni che operano nell'ambito del trasferimento tecnologico. La strategia e' il risultato di un ampio percorso partecipativo: sottoposta a consultazione pubblica, ha raccolto oltre 130 contributi da parte di amministrazioni, universita', enti di ricerca, imprese e stakeholder ed e' stata esaminata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rafforzandone la dimensione multilivello. L'adozione dell'Atto, oltre a rappresentare una milestone del Pnrr conseguita in anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, segna l'avvio di una nuova fase per la competitivita' del sistema produttivo italiano, fondata su innovazione, coordinamento e capacita' di trasformare la conoscenza in valore.

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(RADIOCOR) 24-06-26 09:24:36 (0178) 5 NNNN