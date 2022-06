Innovazione: Profumo, Intelligenza artificiale di supporto per miglior benessere

Ma all'interno di un set di regole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 giu - 'L'Intelligenza artificiale e' un ausilio all'uomo, serve per cooperare con l'intelligenza cerebrale nell'ambito di un set di regole e questo ha come fine un miglior benessere dell'uomo'. Lo ha affermato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Bruno Kessler, intervenendo all'incontro dal titolo "Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale" in occasione del Festival dell'Economia di Trento. Sul fatto che l'Intelligenza artificiale deve aiutare l'uomo e non sostituirsi a lui, Profumo ha indicato di seguire una 'visione moderna di come deve procedere la scienza, sempre tenendo ben chiaro quali sono le strade che si possono percorrere e quelle no e fermarsi agli incroci quando si rischiano incidenti', soprattutto sul piano etico e morale.

