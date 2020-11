Innovazione: Palermo (Cdp), entro il 2022 mille nuove start up

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - "Dall'inizio dell'anno abbiamo lanciato tre fondi, con 170 milioni di investimenti realizzati e 250 start up lanciate. L'obiettivo sfidante che ci siamo dati e' di mille start up lanciate entro il 2022, che intendiamo raggiungere". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo, intervenendo alla presentazione dell'Acceleratore Automotive di Modena con il sostegno di Cdp e di Fondazione Modena, oltre all'apertura di uno sportello Cdp sul territorio. Funzionale al lancio delle start up e' la creazione di "Acceleratori" - finanziati attraverso l'apposito fondo "Acceleratori" di Cdp - come appunto il "Motor Valley Accelerator di Modena. Quest'ultimo, ha sottolineato Palermo, "e' il primo esempio di acceleratore fisico, in questo caso di filiera, dedicato alle tecnologie del mondo dell'automotive e mobilita': l'obiettivo e' lanciare circa 30 start up che entreranno nel programma dell'acceleratore".

