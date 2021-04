Innovazione: oggi inaugurazione supercomputer europeo Vega -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 apr - Vega aiutera' i ricercatori e l'industria europei a compiere progressi significativi nella bioingegneria, nelle previsioni meteorologiche, nella lotta ai cambiamenti climatici, nella medicina personalizzata, nonche' nella scoperta di nuovi materiali e farmaci. L'impresa comune EuroHPC riunisce risorse europee e nazionali per acquisire e distribuire supercomputer e tecnologie di livello mondiale. Oltre a Vega in Slovenia, i supercomputer EuroHPC sono stati acquisiti e verranno installati nei seguenti centri: Sofia Tech Park in Bulgaria, IT4Innovations National Supercomputing Center in Cechia, CINECA in Italia, LuxProvide in Lussemburgo, Minho Advanced Computing Center in Portogallo, CSC - Centro IT per la scienza in Finlandia.

Aps

(RADIOCOR) 20-04-21 12:38:43 (0319)EURO 5 NNNN