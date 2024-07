Innovazione: il 3 e 4 ottobre torna 'Sud Innovation Summit' con big internazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - "Dall'ispirazione all'azione". Questo il tema dell'edizione 2024 del Sud Innovation Summit, che si terra' a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. Arrivato al suo secondo anno, il summit e' uno dei piu' grandi eventi su innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, che anche quest'anno portera' in Sicilia speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende internazionali - da Airbnb a Spotify passando per Microsoft e Oracle solo per citarne alcune - per ispirare e coinvolgere l'opinione pubblica sui nuovi trend dell'innovazione e del mondo startup.

Lo scorso anno il summit ha avuto oltre 3.000 partecipanti in presenza, 3.500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone raggiunte attraverso i canali social. L'edizione di quest'anno si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall'ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo: attraverso una serie di workshop interattivi, keynote e sessioni di networking, i partecipanti avranno l'occasione di apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili e di successo.

