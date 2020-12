Innovazione: Edi Confcommercio partecipa con 11 progetti a rete Edih

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Edi Confcommercio e' ufficialmente entrato nella short list nazionale, selezionata dal ministero per lo Sviluppo Economico per la costituzione di una rete di Poli di Innovazione Digitale - Edih. Ne da' notizia un comunicato in cui si ricorda che l'iniziativa fa parte del programma Digital Europe al quale la Commissione Europea ha destinato circa 7,5 miliardi per la digitalizzazione di Pmi e Pubbliche Amministrazione nei prossimi 7 anni. Edi partecipera' alla selezione europea con 11 candidature in collaborazione con i centri di competenza, di cui una nazionale e le altre a livello regionale in Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il leitmotiv di tutti i progetti e' la digitalizzazione delle imprese attraverso competenze, servizi e tecnologie chiave come l'Intelligenza artificiale, il super calcolo e la cybersecurity aggregando le migliori competenze territoriali in ambito di ricerca e innovazione. "I poli di innovazione digitale europei sono una grande opportunita' per creare maggiori sinergie fra aziende, enti e istituzioni, catalizzando risorse su progetti capaci di far evolvere il Paese verso il next normal" commenta Paola Generali, presidente di Edi Confcommercio. "Tutti ormai hanno compreso che il digitale e' il driver piu' efficace per una vera trasformazione delle nostre economie: Confcommercio attraverso Edi e' l'attore fondamentale per connettere le centinaia di migliaia di imprese del Terziario, favorendo la nascita di una nuova cultura dell'innovazione".

