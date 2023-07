Innovazione: da Smact Competence Center nuovo bando per imprese da 8,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 lug - Finanziamenti per un totale di 8,5 milioni di euro per l'innovazione delle imprese italiane a sostegno di progetti di sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate come IoT, data management & security, intelligenza artificiale, tecnologie per la sostenibilita' e per l'agroalimentare, citta' intelligenti. Questa la dotazione del nuovo Bando Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2023 Promuovere di Smact Competence Center nato per sostenere le imprese che innovano.

Il bando "a sportello" mette a disposizione delle aziende 5 milioni di euro in fondi del PNRR Next Generation EU dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con un contributo fino al 70% dei costi/spese sostenuti fino a un importo massimo di 400mila euro di co-finanziamento. Inoltre SMACT mette 3,5 milioni a disposizione delle imprese per servizi agevolati di formazione e consulenza.

