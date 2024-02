Innovazione: assegnati i premi EIT, l'Italia non c'e'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - Sono di Finlandia, Svezia e Portogallo i vincitori dell'edizione 2024 dei premi EIT, Istituto europeo di innovazione e tecnologia, che premiano le innovazioni piu' promettenti e innovative d'Europa in quattro categorie. Il vincitore del premio Changemaker e' Mohamed Elamir, cofondatore di Woamy, Finlandia, un produttore specializzato in bioschiume a base di cellulosa, un'alternativa sostenibile alle schiume di plastica. Il premio Innovation Team Award e' andato ad Altris, Svezia, un gruppo specializzato in batterie agli ioni di sodio. Il vincitore del premio Venture Award e' Enline, Portogallo, una tecnologia che fornisce previsioni e monitoraggio predittivo per la vegetazione e gli smottamenti.

Il vincitore del premio del pubblico e' HiQ-CARB, che produce nanomateriali per batterie ad alte prestazioni.

L'EIT assegnera' quest'anno anche il premio europeo per le donne innovatrici in occasione dell'inaugurazione della Settimana europea della ricerca il 18 marzo prossimo.

ami

(RADIOCOR) 25-02-24 15:31:15 (0390) 5 NNNN