Innovation Days:Banca Ifis, chimica, farmaceutica e tech per rilancio industria Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 21 ott - Le imprese pugliesi prevedono per il 2025 un fatturato in lieve calo (-0,4%, al pari di quello previsto per l'intera Italia), condizionato dall'aumento dei costi di produzione, dalle materie prime all'energia e personale, ma in questo scenario chimica, farmaceutica e tecnologia si confermano leve strategiche per il rilancio industriale della Puglia, grazie ad un fatturato previsto quest'anno in crescita ad un tasso superiore al 2%. E' quanto emerge dallo studio presentato stamane a Bari, nel corso di Innovation Days Puglia, evento organizzato da Il Sole 24 Ore, da Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy di Banca Ifis. In questo quadro resta un punto di forza la diversificazione settoriale presente in regione, con eccellenze in agricoltura, turismo, aerospazio e innovazione tecnologica, sostenute da una buona capacita' di attrarre investimenti. Al contempo - si legge ancora nel rapporto Ifis -si registra una demografia negativa, pari al 2,5% della popolazione tra il 2019 e il 2025, effetto della fuga di giovani, di una bassa natalita' e dell'invecchiamento della popolazione, per la persistente carenza infrastrutturale fisica e digitale e, infine, per il divario formativo e occupazionale rispetto alle regioni del Nord.Resta la forte vocazione all'export con una quota delle Pmi esportatrici superiore al totale italiano (40% versus 44%) con l'agroalimentare trainante.

Vru

(RADIOCOR) 21-10-25 12:41:06 (0332) 5 NNNN