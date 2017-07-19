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            Innovation Days: Veneto genera 9% Pil italiano, 58% Pmi attivo all'estero

            Studio di Banca Ifis nella seconda tappa del road show (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - La Regione Veneto genera il 9% del Pil nazionale e contribuisce per il 13% all'export italiano. Oltre il 58% delle Pmi e' attivo sui mercati esteri, con una propensione superiore alla media nazionale (+13%). Il Veneto rafforza il proprio ruolo di motore economico d'Italia grazie ad una rete di imprese interconnesse con una forte vocazione all'export e al Made in Italy. Allo stesso tempo, pero', la minore propensione tecnologica rispetto alla media nazionale rischia di limitarne la produttivita' e la competitivita' in un contesto sempre piu' sfidante. Sono queste le principali evidenze del 'Market Watch Pmi - Veneto", lo studio realizzato da Banca Ifis per analizzare le principali dinamiche di sviluppo delle imprese venete, presentato questa mattina al roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria 'Innovation Days', di cui il Veneto rappresenta la seconda tappa.

            Com-Pan

            (RADIOCOR) 16-06-26 13:03:50 (0356) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Ifis 21,94 +1,29 13.54.58 21,60 22,00 21,60


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