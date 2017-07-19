Innovation Days: Pasini, il costo dell'energia frena l'industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - 'E' un tema molto complesso, quello della tenuta delle filiere europee e italiane nella produzione dell'acciaio e nelle lavorazioni.

Il rischio che la competizione per le nostre imprese si trasformi in una gara per la sopravvivenza esiste, ed e' concreto. In alcuni settori e' gia' piu' evidente che in altri'. Lo ha detto Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia e Presidente Feralpi Group, nel corso del suo intervento a Innovation Days, il Roadshow realizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria.

Le misure urgenti? Da dove iniziare? 'Nel mio 'pellegrinaggio' frequente a Bruxelles mi sono fatto un'idea abbastanza chiara: l'Italia chiede da tempo maggiore flessibilita', dal Patto di stabilita' a un Green Deal piu' sostenibile - una sostenibilita', se vogliamo, piu' sostenibile. Ma ho l'impressione che nemmeno la seconda presidenza di Ursula von der Leyen abbia intenzione, almeno per ora, di cambiare direzione. Questo ci pone di fronte a problemi molto seri. Il primo, su tutti, e' il costo dell'energia. Se non riusciamo ad abbassarlo in modo significativo, non saremo mai competitivi. In Italia paghiamo storicamente il 30-40% in piu' rispetto ad altri Paesi, e oggi siamo ancora fortemente dipendenti dal gas. Le recenti tensioni internazionali hanno aggravato ulteriormente la situazione'.

rmi.

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