Innovation Days: Pasini, il costo dell'energia frena l'industria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Pasini ha poi aggiunto: 'Il risultato e' evidente: alcuni imprenditori stanno investendo fuori dall'Italia, dove l'energia costa meno. E non e' un'eccezione. Parlando con diversi imprenditori lombardi, sento sempre piu' spesso la stessa cosa: si guarda anche fuori dall'Europa, perche' il sistema europeo appare oggi troppo appesantito, con uno 'zaino' difficile da sostenere nella competizione globale.

Eppure i numeri della Lombardia restano solidi. Nel 2025 abbiamo superato i 160 miliardi di export, con una crescita dell'1,2% rispetto al 2024, in linea con quella degli Stati Uniti. Negli ultimi cinque anni siamo tra le regioni europee con la maggiore crescita percentuale. Ma anche la Lombardia opera dentro un contesto complesso. Se questa situazione dovesse proseguire, e' inevitabile attendersi un aumento dell'inflazione, un rialzo dei tassi e, di conseguenza, un rallentamento degli investimenti. E' la storia economica a dircelo. Come Regione Lombardia, insieme all'Assessore Guidesi, abbiamo messo in campo alcune strategie difensive.

Sul fronte energetico, ad esempio, abbiamo attivato strumenti come Idrorelis, con il lavoro congiunto degli assessorati competenti. Tuttavia, si tratta di misure che tamponano una situazione piu' ampia'.

Il problema dell'energia e' strutturale e va affrontato a quel livello. 'Oggi, purtroppo, il Paese non e' nelle condizioni di risolverlo in tempi brevi. Quando si parla di nucleare, io sono favorevole, ma bisogna essere chiari: si tratta di una prospettiva a 10-15 anni. E noi dobbiamo arrivarci, a quei dieci anni. Negli ultimi sei anni abbiamo visto crisi di ogni tipo - pandemia, tensioni geopolitiche, shock economici - e i cicli di crisi si sono accorciati drasticamente. Il mondo sta cambiando: alcune potenze arretrano, altre emergono. In questo scenario e' naturale che gli imprenditori siano preoccupati. Resta il fatto che la Lombardia continua a esprimere eccellenze straordinarie. I prodotti italiani sono ancora molto apprezzati, anche negli Stati Uniti e nei mercati extraeuropei. Ma per essere davvero competitivi servono costi competitivi. E questo non puo' dipendere solo dagli imprenditori. Non basta l'efficientamento interno alle aziende: serve un sistema Paese che accompagni e sostenga questo sforzo.

Abbiamo ancora margini di miglioramento importanti sul fronte delle energie rinnovabili e dei modelli di autoproduzione. La rete italiana si sta muovendo in questa direzione ed e' un elemento innovativo, tutt'altro che scontato. Probabilmente tra venticinque anni ci troveremo in una condizione molto piu' avanzata, con imprese che avranno sviluppato modelli energetici nuovi, piu' resilienti e piu' efficienti. Le capacita' ci sono: maggiore trasparenza, maggiore consapevolezza e anche quella capacita' di 'inventare' soluzioni nuove. Basti pensare che Brescia e' oggi la citta' che ha investito di piu' nel fotovoltaico.

Tuttavia, esistono criticita' evidenti. Se un imprenditore installa un impianto fotovoltaico sul proprio capannone, quanto tempo serve per l'allaccio alla rete? Dai 12 ai 18 mesi. Questo significa che un investimento anche significativo resta inutilizzato per oltre un anno.

Come Confindustria abbiamo sollevato piu' volte questo problema. La risposta che spesso riceviamo e' che esistono vincoli tecnici e tempi necessari. Ma il punto e' un altro: se le imprese mettono a disposizione capannoni e aree dismesse per produrre energia rinnovabile, serve una corsia preferenziale per accelerare le procedure. E' una questione di buon senso'. Il tema e' ampio. 'Guardando al futuro, ad esempio, la Lombardia dovra' sostenere una crescita significativa legata ai data center: si parla di circa 12 gigawatt entro il 2030. Ma oggi non esistono spazi sufficienti sul territorio per supportare uno sviluppo di questa portata. Diventa quindi necessario ragionare anche in ottica nazionale, prevedendo forme di compensazione tra regioni ha concluso- Il problema e' che spesso queste scelte si scontrano con dinamiche politiche e con differenze tra territori, rendendo piu' difficile una pianificazione efficace. Se guardiamo ad altri Paesi europei, il confronto e' inevitabile. La Spagna, ad esempio, ha costruito un mix energetico equilibrato: circa il 25% basato sul gas, una quota di nucleare e un forte sviluppo delle rinnovabili, in particolare eolico. Questo le consente oggi di avere un costo dell'energia significativamente piu' basso rispetto all'Italia. La Francia ha fatto scelte ancora piu' nette sul nucleare. Ma anche il modello spagnolo, per caratteristiche, e' probabilmente quello piu' vicino al nostro contesto.

Da qui la conclusione: sono anche le scelte operative, apparentemente piccole - come la velocita' degli allacci o la semplificazione delle procedure - a fare la differenza.

Perche' gli investimenti sulle rinnovabili da parte delle imprese ci sono, e sono rilevanti. Brescia ne e' un esempio concreto'.

rmi.

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