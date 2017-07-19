Innovation Days: Guidesi, autonomia energetica chiave per competitivita'

Roadshow realizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - 'Siamo in una fase di attesa: abbiamo costruito la 'scatola', cioe' l'impianto progettuale, e ora aspettiamo che dai territori arrivino le manifestazioni di interesse. Parliamo di progettualita' che valorizzino le specificita' locali, in particolare dal punto di vista manifatturiero e produttivo.

In Lombardia esistono tradizioni forti, che pero' si stanno innovando e rinnovando, rendendo il sistema competitivo anche a livello internazionale. Il nostro 'compito a casa' e' proprio questo: individuare e attivare il potenziale ancora inespresso del territorio. Cosi' Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia, nel corso del suo intervento a Innovation Days, il Roadshow realizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria. 'All'interno della pianificazione industriale che abbiamo costruito, abbiamo rilevato un elemento chiave: la mancata connessione tra i diversi know-how. Abbiamo tutto, ma spesso questi elementi non dialogano tra loro. La ricerca procede autonomamente e non sempre risponde alle esigenze delle imprese, cosi' come la formazione. L'obiettivo e' creare una governance - formale o informale, a seconda dei progetti - capace di costruire una vera subcultura territoriale, con uno sguardo al medio periodo, tra il 2030 e il 2050. Vogliamo creare le condizioni affinche' le imprese restino in Lombardia e trovino qui l'ambiente ideale per competere e innovare.

L'ambizione, pero', e' anche un'altra: trasformare le zone di innovazione e sviluppo in zone di invenzione e sviluppo. Se torniamo a inventare, e non solo a innovare, possiamo avere un ruolo decisivo a livello internazionale. Naturalmente, i 'compiti a casa' li stiamo facendo. Ma mi permetto di riprendere quanto diceva il Presidente Streparava: agli enti sovraregionali chiediamo, se possibile, di lasciarci lavorare. Le regole europee, quando tendono a omologare i percorsi, non sempre aiutano. Anzi, rischiano di limitare la capacita' competitiva di territori come il nostro, che hanno costi piu' alti e competono sull'anticipo e sulla qualita'.

Lo dico anche al Governo nazionale: la Lombardia e' un motore fondamentale, ma compete con altri motori europei che godono di maggiore autonomia decisionale e di maggiori risorse trattenute sul territorio. Se, come credo, c'e' l'aspettativa che la Lombardia continui a trainare, noi siamo pronti a farlo. Ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare'.

rmi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-04-26 13:59:28 (0453)ENE 5 NNNN